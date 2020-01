Risque de contamination du Coronavirus: le Sénégal prend les devants

iGFM- Déjà 17 morts et plus de 500 cas recensés en Chine suite au Coronavirus. Et les chiffres ne cessent d’enfler. La ville chinoise de Wuhan, où est apparu en décembre dernier un nouveau coronavirus, est désormais en quarantaine. Plusieurs pays de la région, mais aussi les Etats-Unis, sont touchés. Aucun pays n’est à l’abri de ce mystérieux virus baptisé « 2019-nCov », qui toucherait à la fois l’homme et l’animal.

Ce virus qui se transmet « par voie aérienne, par contact direct avec des sécrétions ou par l’intermédiaire d’un objet contaminé, » selon l’Institut Pasteur de Lille, ne laisse pas de marbre l’Etat du Sénégal.

Préférant prévenir que guérir, le ministère de la Santé a pris des mesures de surveillance sanitaire, appellant les populations à la vigilance et à la prévention individuelle. Dans cet entretien, Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention au ministère, explique au micro de iGFM comment se protéger, évoquant les symptômes et les causes du virus.

Monia Inakanyambo

Images: Cheikh Sarr