« 4 milliards FCFA disparaissent entre Mansour Faye et Abdoulaye Diouf Sarr »

iGFM – (Dakar) Depuis une semaine, l’ensemble des kits en hémodialyse sont en rupture au niveau de la pharmacie nationale d’approvisionnement. La rédaction d’IGFM s’est rendue chez le président du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal qui ne rate pas l’occasion de dénoncer ce qu’il appelle « une magouille au tour de ces kits.

« C’est un Sénégalais qui achète ces kits à 8000 FCFA les revend à son frère à 30 000 FCFA et ce dernier les revend à son tour à 40 000FCFA, c’est une magouille pure et simple et l’Etat du Sénégal ne fait rien pour combattre cela», dixit Hamidou Diallo qui ajoute : « je l’ai tant décrié, la gestion autour de l’hémodialyse. Il y a 4 milliards de FCFA qui disparaissent entre le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, et le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Mansour Faye, qui a en charge la Couverture Maladie Universelle (CMU). Il faut qu’on les audite. Ils ne font absolument rien. Ils nous regardent mourir petit à petit sans rien faire», martèle-t-il. Tout en soulignant que « les hémodialysés augmentent de jour en jour et les autorités continuent de faire la sourde oreille ». Ces kits sont déterminants, voire essentiels, pour que les insuffisants rénaux puissent faire leurs séances d’hémodialyse. Suivons le au micro d’IGFM.

Hawa Signaté