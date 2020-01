Sadio Mané, après avoir raté son voyage à Dakar : « Je suis déçu de … »

IGFM – Après avoir raté le sargal qui devait avoir lieu ce mercredi à Dakar, Sadio Mané s’excuse auprès des supporters Sénégalais.

«J’avais l’intention de m’envoler pour le Sénégal pour remercier les gens de mon pays et les remercier pour tout ce qu’ils m’ont donné pendant mon voyage, mais malheureusement nous n’avons pas pu faire la visite. Nous avons un grand match contre Tottenham ce week-end sur lequel je dois me concentrer et être prêt, mais il est vrai que je suis déçu de ne pas avoir pu rentrer chez moi pour vous remercier en raison de problèmes hors de notre contrôle », dit-il dans un message publié sur le site web de son club Liverpool.

Il promet de venir au Sénégal dès que possible « parce que c’est quelque chose de très important pour moi ». « Je n’oublierai jamais ce que tout le monde a fait pour moi, tous ceux qui ont cru en moi et tous ceux qui m’ont donné la chance de jouer au football », ajoute-t-il.