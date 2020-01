Sadio Mané, Ballon d’Or CAF 2019 : l’ascension fulgurante de l’enfant de Bambali

iGFM-(Dakar) Né à Sédhiou le 10 avril 1992, Sadio Mané vient d’être sacré Ballon d’Or africain pour la première fois de sa carrière. Une consécration que l’enfant de Bambali doit à son ascension fulgurante.

C’est ce qu’on appelle un rêve devenu réalité. Venu du fin fond du Sénégal, le natif du sud du Sénégal voit aujourd’hui sa carrière dépasser les frontières. Pour celui, qui n’a pas connu la belle vie lors de son enfance, ce n’était évident. Surtout que ses parents s’opposaient à son choix de pratiquer le football un sport prisé par beaucoup de jeunes africains.

Des débuts difficiles

En grandissant dans une famille qui ne s’intéressait pas au foot, Sadio Mané a quand même tapé au ballon, à Bambali, son village. Après un passage difficile auquel il avait même du mal à se payer des chaussures, Mané prend la direction de Mbour. C’est là que la détection a commencé. En effet, il intègre l’Académie de Génération Foot en 2009.

Metz premier contact européen, Salzburg la révélation

Trois ans après, le FC Metz qui est en partenariat avec Génération Foot, repère Mané. Sans trop tarder, ce dernier signe dans la foulée son premier contrat professionnel avec le club français. Mais son séjour à Metz n’est de courte durée. En effet, Mané prend la direction de l’Autriche plus précisément au Red Bull Salzbourg après la relégation du premier club qui l’a accueilli en Europe. L’international sénégalais se révèle en Autriche en étant décisif quasiment à toutes les rencontres. Mieux, il a remporté deux fois le championnat avant de déposer ses valises à Southampton (D1 Angleterre). Sans plus tarder, il confirme son talent dans le championnat le plus suivi au monde.

La consécration à Liverpool

C’est alors en 2016 que l’international sénégalais s’est engagé avec Liverpool où il est devenu le joueur africain le plus cher de l’histoire. Chez les Reds, son ascension fulgurante se confirme par des trophées (Ligue des champions, Mondial des Clubs, Super Coupe d’Europe, co-meilleur buteur Premier League).

Aujourd’hui, Mané est incontournable à Liverpool où il fait partie des éléments clés de l’entraîneur Klopp.

Par ailleurs, Sadio Mané termine dans le Top 5 du Ballon d’Or France Football, plus précisément à la quatrième place voyant Lionel Messi sacré une sixième fois.

Sur le plan international, Mané débute avec l’équipe du Sénégal A en mai 2012. Il prend ensuite part aux Jeux olympiques de 2012. Après plusieurs échecs dans les compétitions, les Sénégalais sont finalistes de la CAN 2019. Il figure dans l’équipe type de cette compétition avec trois buts.

Au sommet de son art, Sadio Mané ne pouvait ne pas remporter cette distinction qui vient confirmer sa belle année 2019.