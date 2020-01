Sargal raté d’hier de Sadio Mané

iGFM – (Dakar) – Colère et déception étaient les sentiments les plus mieux partagés chez les supporters, qui ont effectué le déplacement au Musée des civilisations noires, hier. En cause, le report de la cérémonie de ’’Sargal’’ (hommage) dédiée au meilleur joueur africain de l’année, Sadio Mané. Plusieurs médias sénégalais attribuent ce ratage au club de Mané qui voulait récupérer le jouer rapidement. Liverpool a démenti les rumeurs faisant état de son opposition à la venue de Sadio Mané à Dakar. Le club anglais a plutôt confirmé que le faux bond n’est pas de son ressort, ni la faute de l’international.

IGFM