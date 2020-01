SEN APR : Macky Sall convoque une réunion d’urgence

iGFM – (Dakar) – L’Alliance pour la République (Apr) traverse certainement l’une des plus graves crises de sa courte histoire. Attaques et contre-attaques sont devenues le lot quotidien des responsables du parti présidentiel.

Et pour faire face à cette pagaille qui commence à prendre de l’ampleur, le président de l’Apr a convoqué d’urgence, ce lundi, le Secrétariat exécutif national (Sen) de son parti, informe le journal Rewmi. Macky Sall siffle ainsi la fin de la récréation et va raisonner les uns et les autres afin de mettre de l’ordre dans son parti.

IGFM