Sénégal-Guinée Bissau : la FSF annonce une réunion préparatoire

iGFM-(Dakar) La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé une réunion préparatoire de la double confrontation Sénégal vs Guinée Bissau, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. L’annonce a été faite, à l’issue de la réunion de son Comité exécutif tenue, ce jeudi, à son siège. L’instance n’a pas dévoilé la date de cette réunion du Comité d’urgence, mais une chose est sûre, elle ne va pas tarder puisque la double confrontation aura lieu entre les 23 et 31 mars 2020.

S’agissant des compétitions nationales, le Comité Exécutif s’est félicité « du bon démarrage des rencontres de la Ligue de Football Amateur (LFA) et la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP). Mais, le Comité a cependant regretté « les perturbations constatées lors de la dernière journée de ces deux championnats respectifs ». Parmi elles, il y a les incidents survenus lors du match As Pikine-Casa Sports (1-1) qui ont causé plusieurs blessés et conduit à des interpellations. Toutefois, le Comité Exécutif appelle « les acteurs à plus de responsabilités et de retenue en attendant les décisions des organes compétents ».

Mamadou Salif GUEYE