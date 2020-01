Sénégal : le membres du collectif Noo Lank vont lancer mercredi l’opération « Flyers Feep »

iGFM – (Dakar) – Les membres du collectif citoyen Noo Lank qui lutte contre la hausse du prix de l’électricité, ont annoncé le lancement de l’opération Flyers Feep (Flyers partout) à partir de mercredi.

Ainsi, ils feront des porte-à-portes pour sensibiliser les Sénégalais et dénoncer la hausse du prix de l’électricité. Mais aussi exiger la libération de Guy Marius Sagna et compagnie, détenus depuis plus d’un mois pour avoir manifesté devant le Palais contre la hausse du prix de l’électricité.

Pour rappel, Aliou Sané, coordonnateur de Yen a marre, et 14 autres camarades ont été arrêtés samedi à Dakar, lors de la distribution de flyers pour sensibiliser les Sénégalais sur la hausse du prix de l’électricité. Après leur libération, il a dénoncé une « nouvelle doctrine » la police sénégalaise.

IGFM