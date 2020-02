iGFM-(Dakar) Les accidents de la circulation coûtent plus de 100 milliards à l’Etat, tel est le résultat de l’étude sur la typologie des causes d’accident. Le document informe également que les lundis et les jeudis enregistrent le plus d’accidents.

L’enquête commanditée par l’observatoire de la qualité des services financiers recommande l’interdiction aux gros porteurs de rouler la nuit et la construction par l’Etat de routes de qualités.

Ndéye Rokheya THIANE