Show off the year en France : Nittdoff plus fort que la grève !

iGFM – (Dakar) Après avoir rempli pleinement le stade Iba Mar Diop nitdoff killah s’était fixé comme objectif de rééditer le même succès au pays de Macron. Autant dire que c’était pas gagné d’avance avec cette grève qui paralyse la mobilité à Paris. Beaucoup de personnes doutaient de la capacité du King des stades à rééditer le succès de Dakar. C’était sans compter sur la détermination de ses nombreux fans qui ont bravé le froid et la grève pour venir nombreux afin de remplir la grande salle de Bellevilloise

Ils ont vibré jusqu’au petit matin aux rythmes de nitdoff et ses invités comme Ada Kanibal, Omzo Dollar, Simon, One Lyrical, Gaston…