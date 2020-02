Six mois d’absence : Dembélé dit bien adieu à cette saison et à l’Euro

iGFM-(Dakar) Ousmane Dembélé a été opéré avec succès en Finlande et va manquer les six prochains mois, a annoncé le FC Barcelone dans un communiqué. L’ailier gauche international français du Barça, vainqueur du Mondial 2018 en Russie, s’est blessé à la cuisse droite et souffrait d’une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral. Le Barça va pouvoir recruter pour compenser son absence.

La nouvelle est terrible pour Ousmane Dembélé. L’ailier du FC Barcelone, victime d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite lors d’un entraînement collectif il y a une semaine, va manquer au moins six mois de compétition. L’ancien Rennais fait donc une croix sur l’Euro 2020, deux ans après avoir remporté le titre de champion du monde avec les Bleus, et devrait faire son retour sur les terrains au début de la saison 2020-2021. Une éternité pour le Barcelonais, blessé depuis la fin novembre.

Il faut remonter au match comptant pour la cinquième journée de la phase de poules de Ligue des champions, FC Barcelone – Borussia Dortmund (3-1). Ce soir-là, Ousmane Dembélé, titulaire en attaque avec Lionel Messi et Luis Suarez, sortait en milieu de première mi-temps à cause d’une lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite. Après quelques semaines de convalescence, notamment au Qatar, l’ancien joueur de Dortmund devait reprendre la compétition mi-février. L’objectif annoncé était le huitième de finale de C1 face à Naples (ndlr : le 25 février à San Paolo et 18 mars au Camp Nou). Mais en reprenant l’entraînement, le natif de Vernon a aggravé sa blessure.

Eurosport