Souleymane Camara parmi les meilleurs buteurs des 5 grands championnats

iGFM-(Dakar) Grâce à son triplé face à Aston Villa dimanche, l’attaquant de Manchester City Sergio Agüero a dépassé Thierry Henry, devenant le meilleur buteur étranger de Premier League avec 177 buts. L’occasion d’un tour d’Europe des plus efficaces joueurs étrangers. Ce classement est établi par L’Equipe.

Après avoir inscrit un triplé dimanche sur la pelouse d’Aston Villa (6-1), l’Argentin Sergio Agüero est devenu le meilleur buteur étranger de la Premier League avec un total de 177 buts. Soit de deux plus que le Français Thierry Henry, qui en avaient inscrit 175 avec Arsenal.

Quels sont les meilleurs buteurs étrangers, à la retraite ou encore en activité dans les cinq grands Championnats européens ? État des lieux.

France : Onnis l’indéboulonnable

Delio ONNIS (ITA-ARG), 299 buts Carlos BIANCHI (ARG), 179

Gunnar ANDERSSON (SUE), 179

Hassan AKESBI (MAR), 173 Josip SKOBLAR (YOU), 151

Joueurs en activité

Edinson CAVANI (URU) Edinson 136 (20 sur penalty) Zlatan IBRAHIMOVIC (SUE) 113 (24) Mevlut ERDING (TUR) 92 (6) Radamel FALCAO (COL) 65 (13) Souleymane CAMARA (SEN) 62 (4)

Le record détenu par Delio Onnis risque de ne jamais être battu. Le buteur italo-argentin, qui a évolué au Stade de Reims (1971-1973), à l’AS Monaco (1973-1980), à Tours (1980-1983) et à Toulon (1983-1986) a disputé 584 matches en France et inscrit 381 buts, dont 299 en championnat de France. Parmi les joueurs en activité, Edinson Cavani a dépassé Ibra en 2018, mais il faut savoir que, toutes compétitions confondues, Cavani a inscrit 166 buts en 248 matches contre 133 pour Zlatan en… 155 matches.

Angleterre : Agüero a détrôné le roi Henry

Sergio AGUERO (ARG), 177 buts Thierry HENRY, 175 Robin VAN PERSIE (HOL), 144 Jimmy HASSELBAINK (HOL), 127 Robbie KEANE (IRL), 126

Joueurs en activité

Sergio AGUERO, 177 (26 sur penalty) Romelu LUKAKU (BEL), 113 (6) Eden HAZARD (BEL), 85 (17) CRISTIANO RONALDO (POR), 84 (11)

Carlos TEVEZ (ARG), 84 (13)

En inscrivant un triplé dimanche à Aston Villa (6-1), Sergio Agüero prend la tête du classement des meilleurs buteurs étrangers en Championnat, devant Thierry Henry, avec 177 buts en 255 matches. L’Argentin est aujourd’hui le 4e meilleur buteur de l’histoire de la Premier League derrière Alan Shearer (260 buts), Wayne Rooney (208) et Andy Cole (187). Il faut savoir que, toutes compétitions confondues, « el Kun » a disputé 313 matches officiels avec Manchester City pour un total de 248 buts.

Italie : la Suède en force

Gunnar NORDAHL (SUE), 225 buts Kurt HAMRIN (SUE), 190 Gabriel BATISTUTA (ARG), 184 Luis VINICIO (BRE), 155 CRESPO Hernan (ARG), 153

Istvan NYERS (HON), 153

Joueurs en activité

Zlatan IBRAHIMOVIC (SUE), 123 (24 sur penalty) Gonzalo HIGUAIN (ARG), 122 (12) Mauro ICARDI (ARG), 121 (19) Edinson CAVANI (URU), 112 (18) Marek HAMSIK (SVQ), 100 (7)

Si Edinson Cavani devance Zlatan Ibrahimovic dans le Championnat de France, c’est le contraire en Italie. Pour sa première titularisation à l’AC Milan sur le terrain de Cagliari (0-2), depuis son retour des États-Unis, Ibra a marqué à la 64e minute de jeu et précède désormais d’un but l’Argentin de la Juventus Gonzalo Higuain au classement général des meilleurs buteurs étrangers de Serie A. Toutes compétitions confondues, en Italie, « Ibra » a disputé 278 matches pour 141 buts. Deux de moins que Higuain auteur de 143 buts en 254 rencontres.

Quant au meilleur buteur de l’histoire de la Série A, Gunnar, Nordahl, son record n’est pas près d’être battu. Le Suédois a évolué à l’AC Milan (1949-1956) et à l’AS Rome (1956-1958) et inscrit 225 buts rien qu’en Championnat. Si l’on comptabilise tous ses matches officiels disputés avec ces deux club, Nordahl a marqué à 236 reprises pour 291 apparitions. Même Ibra ne pourra faire mieux.

Allemagne : Lewandowski au-dessus du lot

Robert LEWANDOWSKI (POL), 221 buts Claudio PIZARRO (PER), Claudio, 197 Giovane ELBER (BRE), 133 Stéphane CHAPUISAT (SUI), 123 AILTON (BRE), 106

Les joueurs en activité

Robert LEWANDOWSKI, 221 (24 sur penalty) Claudio PIZARRO Claudio, 197 (10) Vedad IBISEVIC (BOS), 123 (17) Pierre-Emerick AUBAMEYANG (GAB), 98 (10) Franck RIBÉRY, 86 (3)

En Allemagne, les deux meilleurs buteurs de tous les temps sont toujours en activité : Robert Lewandowski au Bayern Munich et Claudio Pizarro au Werder Brême alors qu’il est âgé de… 41 ans. Le Péruvien, qui a annoncé qu’il mettrait un terme à sa longue carrière à la fin de la saison, a déjà disputé 571 matches en Allemagne, toutes compétitions confondues, pour 236 buts. Nettement moins que la machine Lewandoski. Le Polonais a scoré à 285 reprises pour 363 matches et devrait conserver son record pour de nombreuses décennies.

Espagne : Messi sur son nuage

Lionel MESSI (ARG), 432 buts CRISTIANO RONALDO (POR), 311 Hugo SANCHEZ (MEX), 234 Samuel ETO’O (CAM), 161 Karim BENZEMA, 160

Les joueurs en activité

Lionel MESSI, 432 (54 sur penalty) Cristiano RONALDO, 311 (61) Karim BENZEMA, 160 (7) Luis SUAREZ (URU), 142 (9) Antoine GRIEZMANN, 141 (6)

On parle ici de deux phénomènes. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont marqué l’histoire de la Liga. Bien sûr, l’Argentin est largement en avance au nombre de buts, mais il a disputé beaucoup plus de saisons (seize) que le Portugais (neuf) en Espagne. Les deux hommes ont parfois atteint des records d’extraterrestres comme Messi lors de la saison 2011-2012 ou il a marqué… 68 buts en 48 matches. Ronaldo, lui, a réussi l’exploit d’en inscrire 58 en 47 rencontres lors de la saison 2014-2015. Si l’on tient compte de tous les matches officiels disputés par les deux hommes, on s’aperçoit que Messi a marqué à 546 reprises en 606 matches pendant que Ronaldo a atteint le total de 416 buts en… 392 matches.