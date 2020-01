Stade Rennais : deux Sénégalais dans l’équipe type de la décennie

iGFM-(Dakar) Deux Sénégalais figurent dans l’équipe type de la décennie du Stade Rennais, selon le Magazine français, France Footbal qui l’a publiée, ce vendredi.

Il s’agit de Mbaye Niang et de Kader Mangane l’ancien défenseur international sénégalais.

Auteur de 9 buts depuis le début de la saison, l’actuel attaquant des Lions a été convaincant depuis son arrivée sous forme de prêt dans le club breton il y a deux ans avant de s’engager officiellement à la veille de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2019. Aujourd’hui, l’ancien joueur de l’Ac Milan totalise 23 buts et 8 passes décisives avec Rennes.Une vraie satisfaction que France Football ne pouvait pas ignorer.

Le second qui n’est plus sur les terrains, a été un des piliers de la défense du Stade Rennais pendant au moins trois ans en formant une charnière avec Damien Da Silva. Kader Mangane a marqué le club breton du début des années 2010 avec 127 matches dans ses jambes entre 2008 et 2012. Les Sénégalais auront laissé leurs empreintes dans ce club français.