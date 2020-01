Station Total de Ouest Foire : Un magistrat de la Cour des comptes grugé par six pompistes

IGFM – Six pompistes officiant à la station d’essence «Total» de Ouest-Foire, croulent depuis le 14 janvier dernier à la prison centrale de Rebeuss. Ces pompistes agissaient en synergie pour gruger un client de marque, le magistrat Babacar Ba, en manipulant le code secret de sa carte de carburant. Le préjudice porte sur plus d’un million de FCfa.

Jouer sur la confiance entière du client solvable pour le gruger à son insu, en manipulent son code secret. C’est l’astuce trouvée par six pompistes qui officiaient à la station «Total» sise au quartier dakarois de Ouest-Foire. La victime, qui se trouve être le magistrat à la Cour des comptes, Babacar Ba, l’a appris à ses dépens. Il a saisi les gendarmes de la brigade de la Foire d’une plainte dont l’enquête a permis de mettre à nu la supercherie des pompistes mis en cause.

Pour réussir leur manège, les six pompistes qui opéraient en intelligence, étaient tout d’abord convenus de jeter leur dévolu sur leur cible, qui passe à leurs yeux pour un client nanti. L’astuce de ces agents reposait essentiellement sur le fait que le magistrat, solvable à leurs yeux, ne s’attarderait jamais sur des détails au moment de se ravitailler en carburant. Forts de cette conviction, ils ont peaufiné la stratégie, qui a consisté à s’arranger pour utiliser le code secret du client afin de procéder à une sorte de surfacturation. En plus clair, lorsque le magistrat passe par exemple une commande de 30 000 Fcfa, ils manipulent le code secret de la carte et valident à souhait une commande bien supérieure, évidemment à l’insu de la victime. Le surplus est ensuite empoché et partagé entre eux.

Ce manège délictuel, les pompistes vont le dérouler 6 mois durant, avant que le magistrat ne soupçonne le supercherie. Pour en avoir le cœur net, il a tout bonnement saisi les pandores de la brigade de la Foire d’une plainte. L’enquête ouverte par les hommes du commandant Sangaré va permettre de mettre à nu les agissements délictuels des mis en cause. Mieux, des investigations poussées ont permis de faire tomber les masques. Six pompistes suspectés seront interpellés. Il s’agit des nommés B. Sidibé, D. Diao, M. Sow, Y. Badiane, Ch. B. Ndiaye et S. Badiane. Tout ce beau monde a été mis aux arrêt le 13 janvier dernier et placé en garde à vue. Après inventaire, le préjudice causé durant six mois à la victime est chiffré à la somme de 1 million 500 FCfa, en prélèvements frauduleux sur la carte de carburant du plaignant. Les mis en cause, qui n’ont pas daigné nier l’évidence, seront déférés au parquet de Dakar le lendemain, 14 janvier, pour association de malfaiteurs, utilisation et manipulation frauduleuse du code secret d’une carte de carburant…

Abdoulaye DIEDHIOU