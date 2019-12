Supposé retrait de Cissé Lo de la politique : Aux sources d’une polémique

IGFM – La polémique sur un probable retrait de Moustapha Cissé Lô de la scène politique sénégalaise qui enflamme la toile, serait partie d’une vidéo de Mourides Tv. Dans cette vidéo de 4 minutes postée dans l’après-midi d’hier dimanche, le président du Parlement de la Cedeao explique ses mille et une raisons de ne plus briguer un poste électif de son parti, Apr (Alliance pour la République) et de la coalition présidentielle, Benno bokk yakaar (Bby). Ainsi, le responsable de l’Apr dit s’inscrire sur le ‘’ndigël’’ du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

«Je l’ai dit au Khalife, je ne serai plus militant d’un parti et ne veux plus avoir de poste électif de la part du Président Macky Sall. Outre, je ne serai plus candidat de l’Apr à une députation et ne serai plus candidat de la coalition Benno à une élection quelconque. Qu’on ne me mêle plus de ces schémas politiques. Cependant, je suis membre de l’Apr et ne roule pour aucun autre parti d’opposition. Macky Sall reste mon seul leader. J’ai eu le ‘’ndigël’’ de mon marabout et celui de Serigne Mountakha Bassirou (Khalife général des Mourides, Ndlr) qui m’a appelé avant-hier au téléphone. Le marabout m’a dit qu’il ne veut plus que je sois mêlé à des polémiques ou critiques politiques», a dit Moustapha Cissé Lô. Qui, le phrasé taquin, a fait une kyrielle de demandes aux allures de conditions.

«J’ai demandé au Khalife de dire au Président Macky Sall, que je ne lui demande pas d’argent encore moins de nomination, mais je veux pouvoir le rencontrer à chaque fois que de besoin, même si c’est pour dix minutes pour lui dire ma pensée. Ainsi, il ne m’entendra plus parler dans la rue pour soutenir des propos déplaisants.» Mais comme El Pistoléro ne démord guère, il ne pouvait manquer de tirer à boulets rouges sur ses pourfendeurs. Il dégaine, le débit haut : «Ceux qui soutiennent que j’ai dit que le Président Macky Sall n’a rien fait pour moi, racontent des contre-vérités. Je n’ai jamais dit ça. J’estime que le Président a beaucoup fait pour moi et m’a toujours soutenu dans tous les combats. En plus, il m’a remis beaucoup d’argent, qui rendrait aveugles beaucoup d’autres.»

IBRAHIMA KANDE