Terrorisme : Macky Sall préoccupé par les menaces

iGFM – (Dakar) – Pour contrer le terrorisme, Macky Sall met sur la table une loi sur la sécurité intérieure : « Il s’agira de donner à l’autorité publique les moyens légaux, de prendre des mesures adaptées et proportionnées au regard des risques encourus et des circonstances contre des attentats terroristes ou menaces avérées d’actions terroristes, le recrutement de personnes, la provocation terroriste ou l’apologie d’actes terroristes. il n’est plus question d’accepter que l’on vienne nous prêcher un Islam autre que celui authentique de paix, de concorde, de tolérance et de respect que le Sénégal pratique depuis des siècles.

Ainsi, l’Etat continuera à veiller au respect strict des lois et règlements en vigueur. Au plan législatif, en plus des mesures de gel, de saisie et de confiscation des avoirs de personnes et associations terroristes, il nous faut prêter une attention particulière à la gouvernance d’internet comme espace de propagande et de relais du financement terroriste », prévient le Chef de l’Etat.

IGFM