Teungueth FC, les secrets d’un début se saison tonitruant

iGFM-(Dakar) Victorieux de l’As Douanes, au stade de Ndiarème, samedi dernier, Teungueth FC (0-1) a offert une belle première partie de saison à son entraîneur, Youssou Dabo. Ce dernier n’a pas encore perdu en championnat après 5 journées. Son équipe occupe seule la tête du classement de Ligue 1 avec quatre victoires et un match nul. Au total, les Rufisquois comptabilisent 13 points devant Dakar Sacré-Coeur devancé de trois longueurs.

Une forme étincelante expliquée par le technicien. « Au début, il faut jouer, travailler pour rester sur la bonne voie », a-t-il déclaré. » Mais, le plus dur reste à venir, on se prépare davantage », a prévenu l’ancien entraîneur du Stade de Mbour. « Il reste 21 matches, donc, on doit continuer à travailler », a-t-il expliqué « You » Dabo qui a la meilleure défense de Ligue 1 avec zéro but encaissé.

Invité à évoquer le niveau du championnat à l’issue des cinq premiers matches, Youssou Dabo pense que les équipes ont nettement progressé. « Par rapport aux adversaires qu’on a joué, il y a une nette amélioration. Je pense que si on continue à travailler, les choses pourront s’améliorer » », a-t-il soutenu, indiquant qu’il est trop tôt de parler de titre.

Mamadou Salif GUEYE