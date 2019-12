Thiès : Un homme tombe avec 100 millions FCfa de faux billets

IGFM – Les éléments du commissariat urbain de Thiès ont interpellé, dans la nuit du 17 au 18 décembre, un faussaire qui trimbalait un son sac à dos contenant 100 millions de FCfa en faux billets bien ficelés dans un sachet noir.

Domicilié à Dakar, M. Diaw, âge de 42 ans, blanchissait son argent noir dans la cité du rail où il a son petit réseau. Informé des activités délictuelles du faussaire, le commissaire Diagne avait décidé de lui tendre un piège. Un limier contacte le faussaire et passe une commande d’argent noir pour une valeur de 175 millions FCfa. Il lui donne rendez-vous dans un hôtel de la place.

M. Diaw qui ne se doutait de rien arrive sur les lieux sur les coups de 00h avec un sac contenant 100 millions FCfa en faux billets. Pris dans la souricière, il sera vite appréhendé par les éléments du commissariat urbain. Auditionné, M. Diaw qui se dit commerçant, a soutenu avoir ramassé l’argent au bord de la plage à Dakar.

Marié et père de plusieurs enfants, il a été conduit auprès du procureur de la République de Thiès et placé hier, sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès pour tentative d’escroquerie et détention de faux billets.

OUSSEYNOU MASSERIGNE GUEYE