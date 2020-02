Touba : le feu tue deux enfants dans la ville sainte

iGFM – (Dakar) – Le quartier Darou Marnane de Touba a vécu l’horreur avec la mort de deux enfants, issus d’une même famille. Elles ont perdu la vie dans un incendie qui s’est déclaré dans la maison familiale. Leur sœur de 3 ans, a été grièvement brûlée par le feu. Elle est actuellement admise à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba.

« J’étais à mon lieu de travail quand on m’a alerté pour me dire qu’il y a un incendie ici. Pour l’instant, on ne sait rien de l’origine de l’incendie », a indiqué alla Diouck oncle des victimes sur les ondes de la radio Rfm.

IGFM