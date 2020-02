Tournée africaine : le Premier ministre canadien à Dakar

iGFM – (Dakar) – Dans le cadre d’une tournée africaine qu’il a initié, le premier ministre Justin Trudeau sera en Éthiopie et au Sénégal du 6 au 14 février 2020. Ile se rendra d’abord à Addis-Abeba, en Éthiopie, où il rencontrera le premier ministre Abiy Ahmed et la présidente Sahle-Work Zewde ainsi que des partenaires et des intervenants éthiopiens. En compagnie de la ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng, et de sa délégation commerciale, Justin Trudeau fera la promotion d’occasions de commerce et d’investissement entre les deux pays.

Le premier ministre se rendra ensuite à Dakar, au Sénégal, où il rencontrera le président du Sénégal, Macky Sall. Il participera également à une série d’activités visant à resserrer davantage les liens étroits qui unissent déjà les deux pays de la Francophonie. Ils discuteront d’enjeux tels que le commerce et les investissements, le maintien de la paix et la démocratie, l’égalité des sexes et les changements climatiques.

IGFM