Ziguinchor: La police démantèle une organisation de trafiquants de drogue dirigée par une ménagère

iGFM-(Dakar) Les hommes du Commissaire de Police Adramé Sarr viennent de démanteler un vaste trafic national de drogue à Ziguinchor. Le réseau de trafiquants de drogue est conduit par une dame âgée de plus de 50 ans.

C’est la Brigade de Recherches du commissariat urbain de Ziguinchor qui a piloté l’opération. La dame Thiané Ly ménagère, âgée de plus de 50 ans, était à la tête du réseau de trafiquants de drogue composé d’artiste et de marchand ambulant. Ils ont été arrêtés avec cinq (5) Kg de chanvre indien.

Thiané Ly et ses compagnons d’infortunes sont tombés dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février 2020 aux environs de 22 heures dans leur domicile sis à Tiléne centre, dans la périphérie de Ziguinchor. Couverts par leurs activités professionnelles, Abdoulaye Ly artiste, Cheikh Omar Sow marchand ambulant, étaient les principaux complices de Thiané Ly. Ils ont été surpris dans le domicile d’Abdoulaye Ly pendant qu’ils détenaient par devers eux cinq (5) Kg de chanvre indien qu’ils devaient écouler.

Selon des sources proches de l’enquête, la femme cinquantenaire Thiané Ly et sa bande qui s’adonnaient à un trafic parfaitement rodé, étaient depuis quelques temps pointillés sur les tablettes des limiers qui ont chapeauté l’enquête. Face aux enquêteurs, Thiané Ly et sa bande ont passé aux aveux. Épinglés avec 05 Kg de chanvre, ils sont tous poursuivis pour détention et trafic de drogue. Leur enquête bouclée, ils pourraient être envoyés ce lundi à la citadelle du silence où ils vont méditer sur leur sort.

IGFM