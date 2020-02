Trafic international de bois : deux camions arrêtés encore à Sindian

iGFM – (Ziguinchor) – Le trafic de bois s’intensifie dans la région sud du pays et plus exactement dans le département de Bignona. En effet, les forces de l’ordre et l’armée ont mis la main sur deux camions chargés de bois qui devraient être acheminés en Gambie. Les deux gros porteurs ont été arraisonnés dans le village dans le village de Sindian, zone de prédilection des trafiquants de bois. Le bois saisi, d’une valeur financière importante est pour l’heure gardé dans les locaux des services des eaux et forêts de Bignona. La saisie a eu lieu le week end dernier, renseigne nos sources proches de l’affaire.

