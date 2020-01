Transfert : Aliou Badji va signer à Al Ahly

iGFM–(Dakar) Aliou Badji, sociétaire du Rapid Vienne (Autriche) et ancien attaquant du Casa Sports de Ziguinchor (élite sénégalaise), est en passe de signer un contrat avec Al Ahly, en Egypte, a confirmé à l’APS le président du club fanion du sud du Sénégal, Seydou Sané.

« Nous avons échangé au téléphone et il m’a assuré que c’est une belle proposition’’ qu’il a reçue du club égyptien, « avec un bon projet sportif », a dit M. Sané.

Des propos du président du Casa Sports de Ziguinchor, il apparait que l’ancien attaquant de l’équipe nationale des U20 du Sénégal, finaliste de la CAN de cette catégorie en 2017, va percevoir un salaire annuel plus élevé que les 700.000 dollars (plus de 411 millions de francs CFA) annoncés par les médias égyptiens.

A cela s’ajoute la possibilité de jouer la Coupe du monde des clubs, avec une nouvelle formule en 2021, l’une des raisons qui ont amené Aliou Badji à accepter cette offre, selon Seydou Sané.

’’Il m’a expliqué qu’Al Ahly, qui joue les premiers rôles dans son championnat et en Afrique, peut devenir’’, à ses yeux, « un tremplin pour revenir avec force en Europe », a rapporté le président du Casa Sports.