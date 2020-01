Tuerie de Bofa-Bayote : Plusieurs suspects entendus par le Juge d’Instruction

iGFM – (Dakar) L’enquête ouverte dans le cadre de la tuerie de Boffa-Bayote, évolue à grande vitesse. A en croire nos sources, «plusieurs suspects ont été entendus par le juge d’Instruction près du Tribunal régional de Ziguinchor. Des personnes suspectes qui pourraient bénéficier d’une liberté provisoire».

Interrogés sur une éventuelle implication du journaliste René Basséne dans la tuerie, «les premiers suspects qui ont défilé devant le Juge l’ont nié », dixit nos sources.

Pour rappel, les présumés auteurs de la tuerie barbare et lâche de jeunes exploitants forestiers de Bofa-Bayote, en Casamance, ont été rapatriés à Ziguinchor.

Après un séjour carcéral de près de deux ans dans leurs cellules au Camp pénal et à la prison Centrale de Dakar, les 16 prisonniers ont été transférés discrètement à Ziguinchor pour nécessité d’enquête. Ils séjournent depuis plus de 24 heures dans leurs cellules, à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor.

IGFM