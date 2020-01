UCAD: trois étudiants condamnés à des peines ferme pour prostitution

iGFM- Arrêtés pour incitation à la débauche et non inscription au fichier sanitaire et social, P. C. Dieng, B. Guèye et A. A. Kennet, 3 étudiants à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), sont poursuivis pour prostitution masculine, apprend-t-on du journal L’As, dans sa livraison de ce jeudi.

Devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, ce 31 décembre dernier, les accusés ont été reconnus coupables, avant d’être condamnés à 18 jours de prison ferme.

Afin de mettre la main sur ces étudiants, des policiers s’étaient fait passer pour des clientes, sollicitant une séance érotique dans un hôtel de place, à 20 000 F la passe.