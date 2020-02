Un réseau de trafiquants d’êtres humains démantelé à Kédougou

iGFM-(Dakar) un réseau de trafiquants de personnes a été démantelé à Mouran, une localité située dans le département de Saraya. Selon la Rfm, 9 nigérianes qu’ils voulaient utiliser dans le business du sexe ont été sauvées par les éléments du commissariat central de Kédégou. Nos confrères rapportent qu’ un Burkinabé et une nigériane était à la tête de ce vaste réseau de traite de personnes qui avait développé ses activités entre le Nigéria et le Sénégal et le mali.