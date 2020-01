Verdict du meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye : Samba Sow condamné aux travaux forcés à perpétuité

iGFM – (Dakar) Le verdict du procès de Samba Sékou Dia Sow est tombé ce mardi. La Chambre criminelle de Dakar a eu la main lourde contre Samba Sow. Elle l’a condamné aux travaux forcés à perpétuité pour la mort de la 5ème vice-présidente du Conseil économique social et environnement (Cese). Et 200 millions FCfa de dommages et intérêts pour la famille et 150 millions de Fcfa pour Adama, le fils de Mme Fatoumata Maktar Ndiaye. Les faits remontent au 19 novembre 2016 chez elle à Pikine.

Hawa Signaté