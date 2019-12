Violences contre des journalistes : Le Synpics dépose une lettre de protestation

IGFM – Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics), par le biais de son Secrétaire général, Cheikh Bamba Kassé, vient d’adresser une lettre de protestation au gouvernement. La lettre a été déposée ce mardi 24 décembre 2019 au secrétariat du ministère de l’Intérieur avec ampliation à la Fédération internationale des journalistes (Fij) et de «Reporters sans frontières».

Le Synpics n’a, en effet, pas aimé que des journalistes soient brutalisés et arrêtés et leurs matériels endommagés lors de la manifestation de la plateforme «Gnoo Lank» alors qu’ils étaient venus juste pour faire leur travail.

Selon nos informations, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, a promis de prendre toutes les dispositions pour que les journalistes soient en sécurités lors des manifestations et qu’il n’y ait plus de frictions entre eux et les forces de l’ordre.