Visite du premier ministre canadien au Sénégal : Jamra appelle à la vigilance

iGFM-(Dakar) Réputé pour être un farouche défenseur de la cause LGBT (les sigles utilisés pour qualifier les personnes lesbienne, gay, bisexuelle), le premier ministre canadien, Justin Trudeau est annoncé au Sénégal dans le cadre d’une tournée africaine. Ainsi, les bureaux exécutifs de l’ONG islamique Jamra et de l’observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, Mbañ Gacce exhortent le président ainsi que la population à la plus grande vigilance.

Ils appellent aux respects de nos valeurs, facteurs de paix et de sensibilité sociale.

Ndèye Rokheya THIANE