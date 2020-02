  Vol de meubles à la Sirn : Massaly toutes griffes dehors

iGFM – (Dakar) Mouhamed Massaly, ex Pca de la société des infrastructures de réparation navale (Sirn) prend le contrepied du rapport de la Cour des comptes qui l’accuse de vols de meubles. Il précise: «ces meubles étaient destinés pour mon logement de fonction. Il s’agit d’un salon de 300.000 Fcfa et d’une table à manger d’un coût de 150.000 francs. Ces meubles, je les ai jetés après six mois d’usage.» «Je suis nommé PCA de la SIRN en 2006, j’ai quitté en 2010. Je ne peux pas comprendre 14 ans après, on parle de cette affaire. Je ne peux pas comprendre qu’il s’agit d’un rapport pour l’exercice 2015, 2016 et 2017 et qu’on parle d’une affaire qui remonte sous le régime libéral. Wade a fait son temps. La rigueur intellectuelle exige, un petit exerce de recherches et d’investigations pour au moins découvrir la vérité, afin d’éviter d’être l’esclave d’une rancœur, d’une jalousie et d’une méchanceté injustifiées et surtout, d’être ridicule. Je ne permettrai plus d’être sali par des débiles gratuitement méchants et fièrement aigris. Il s’agit de détracteurs utiles que pour les sales besognes, qui mènent des combats par procuration. Ce sont des sous-traitants des opérations kamikazes. Ses attaques contre moi sont menées par gens qui n’ont pas d’ambition, qui se mettent au service de leurs employeurs tapis dans l’ombre. Ces personnes qui m’attaquent ont échoué dans leur vie. Elles veulent prendre leur revanche sur la société et contre des gens qui ne les connaissent même pas pour la plupart. Leur conscience est à l’étroit. Je ferai face a leurs accusations fallacieuses et mensongères. Que ceux qui m’accusent de voleur sachent que seuls les voleurs se reconnaissent.

Mouhamed lamine Massaly

Ancien Pca de la SIRN