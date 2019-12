Watford-Manchester United (2-0) : Ismaïla Sarr buteur

iGFM-(Dakar) Battus (2-0) par le dernier de Premier League (19e j), ce dimanche, les Mancuniens restent englués en milieu de classement.

À mi-saison, Manchester United, sans fonds de jeu, se morfond en milieu de tableau de Premier League (8e), loin des quatre premières places qualificatives pour la Ligue des champions. Ce dimanche, les Red Devils ont été logiquement battus à Watford, lanterne rouge (0-2), au terme d’un match d’un faible niveau. Pas un tir cadré des deux équipes en première période et guère mieux par la suite.

Mais c’est Manchester qui s’est effondré. D’abord à cause de son gardien espagnol, David De Gea, auteur d’une énorme faute de main sur une reprise de volée ratée du Sénégalais Ismaila Sarr (50e), ancien du Stade Rennais auteur de son deuxième but de la saison. Puis en concédant un penalty stupide, provoqué par Sarr et transformé par Troy Deeney, le capitaine de Watford (52e). Ces deux actions ont suffi à renverser MU, incapable de réagir face à l’équipe la plus faible de Premier League.

On a revu Pogba

Côté MU, c’est la désolation. Il a fallu attendre la 34e minute pour voir Lingard, bien servi par Martial, se présenter seul face à Foster, le gardien de Watford. Mais son lob a atterri au-dessus de la barre. Brouillons, sans beaucoup d’idées et avec un Rashford loin de son niveau habituel, les joueurs de MU n’ont pas su trouver de solution en seconde période, même s’ils avaient la possession de balle, et se sont inclinés au terme d’un match qui devait pourtant leur permettre d’entretenir leur rêve de C1.

Remplaçant, Paul Pogba a beaucoup discuté pendant la première période avec Nemanja Matic, lui aussi sur le banc, avant d’entrer en jeu à la 64e minute. Absent des terrains depuis près de trois mois, l’international français a évidemment eu un peu de mal et n’a pas pu inverser la tendance, même s’il a distillé un ou deux bons ballons. Prostré sur son banc, Ole Gunnar Solskjaer, le coach de MU, qui entraîne l’un des clubs les plus riches du monde, est forcément une nouvelle fois sur la sellette.