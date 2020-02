Week-end des Lions : Nguette et Habib Diallo font sombrer St-Etienne, Papiss Cissé frappe encore

iGFM-(Dakar) Les internationaux sénégalais, Opa Nguette, Habib Diallo, Papiss Demba Cissé et Baba Thiam ont brillé ce week-end dans leurs clubs respectifs. Prêté à Nice par Fc Barcelone, Moussa Wagué a joué son premier match sous ses nouvelles couleurs, contre Lyon (2-1).

On lui reproche si souvent de ne pas être assez décisif pour un attaquant… Mais cette fois, sur sa première occasion, l’ailier Opa Nguette, une nouvelle fois hyper-combatif et précieux sur le plan défensif, a parfaitement croisé sa reprise du pied droit à ras de terre (44e). Sur ce coup-là, il a bénéficié d’une remise de la tête parfaite de Habib Diallo, ainsi auteur de sa deuxième passe décisive de la saison en L1.

Servi par son compatriote sénégalais, l’avant-centre lorrain a surtout ensuite réussi un superbe enchaînement contrôle-frappe en pivot du pied droit pour s’offrir son douzième but de la saison en Championnat (63e). Mais le festival de ce duo de feu n’était pas terminé. D’une sublime talonnade, Habib Diallo envoyait Vincent Pajot centrer en retrait pour… Nguette, auteur, d’un doublé (70e). Certes, ce dernier s’est blessé à la cuisse gauche en se jetant pour marquer et a dû être remplacé dans la foulée (par Thierry Ambrose, 72e). Mais il gardera quand même un excellent souvenir de sa centième apparition en L1, qui lui a permis de porter ses stats à ce niveau à neuf buts (quatre cette saison) et six passes décisives (deux cette saison).

Un duo qui a enflammé le stade Saint-Symphorien

En obtenant un troisième succès de suite en L1 face à des Verts dépassés (3-1), après ceux contre Strasbourg (1-0) et à Reims (1-0), le FC Metz, 16e, ne s’est pas seulement rapproché à deux points de son adversaire du jour (15e). Le club lorrain a surtout mis le 18e et barragiste (Amiens) à sept longueurs. Un matelas appréciable.

Tout comme, d’une part, la solidité affichée tout au long de ce match contre l’ASSE – si l’on excepte le relâchement de la fin, qui a permis à Romain Hamouma de sauver l’honneur des Verts (89e) – en particulier grâce à un Alexandre Oukidja en très grande forme. Le gardien lorrain, intervenu d’entrée sur une frappe de Khazri (2e), a de nouveau fait échec à ce dernier à plusieurs reprises (39e, 54e, 76e). Il avait aussi fait barrage à Hamouma (68e).

Mais c’est surtout, d’autre part, l’immense réalisme affiché par les Messins, en particulier grâce au duo Habib Diallo-Opa Nguette qui a ravi leur entraîneur, Vincent Hognon et le public de Saint-Symphorien, aux anges.

Metz a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, soit sa meilleure série dans l’élite depuis septembre 2014 (trois aussi).

Cissé et Thiam s’illustrent en Turquie

En Turquie, ce dimanche, Papiss Demba Cissé a encore frappé lors de la 20e journée, contre Malatyaspor. L’international sénégalais a inscrit le deuxième but de son équipe, Alanyaspor vainqueur sur le score de 2 buts à 1. L’ancien attaquant de Newcastle affiche un compteur de 16 buts soit le meilleur buteur sénégalais en Europe.

De retour de blessure, Baba Thiam a aussi marqué lors du déplacement de son équipe, Kasimpasa sur le le terrain d’Ankaragücü. L’attaquant international sénégalais a eu un retour gagnant avec son sixième but de la saison en Malgré son but, Kasimpasa a été accroché (1-1).