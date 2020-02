WNBA : Astou Ndour rejoint Dallas Wings

iGFM-(Dakar) Astou Ndour, la basketteuse espagnole d’origine sénégalaise s’est engagée avec Dallas Wings, en WNBA, une ligue américaine professionnelle de basket-ball féminin.

« C’est une journée très difficile pour moi personnellement et pour la nation Sky », a déclaré aux médias américains, le Directeur général et entraîneur en chef de Chicago Sky, James Wade. «Aujourd’hui, nous avons échangé une grande partie de notre famille avec Astou. Nous aimions voir Astou dans un uniforme de Sky, mais le côté malheureux de la libre agence est que nous sommes obligés de prendre des décisions qui font que ce que vous voulez faire et ce que vous avez à faire ne s’alignent pas toujours parfaitement. Nous ne lui souhaitons que le meilleur. »

Pour rappel, Astou Ndour a été initialement acquise par le Sky lors de l’intersaison WNBA 2016-17 dans un échange avec les San Antonio Stars (maintenant les Las Vegas Aces).