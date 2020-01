Youssou Ndour et Mbour : un amour de plus d’un quart de siècle

IGFM – Youssou Ndour porte Mbour dans son coeur. Au point qu’à chaque fois, avant de contenter les mélomanes de Dakar, il sert d’abord Mbour. Comme ce fut le cas, hier.

Entre le leader du Super Etoile Youssou Ndour et la ville de Mbour, c'est une vraie histoire d'amour qui remonte à plus d'un quatre de siècle. Et c'est l'artiste, lui-même qui le confirme dans cette vidéo. Pour preuves, la Médiathèque de GFM vous fait découvrir un extrait du documentaire sur Youssou Ndour et le 10e anniversaire du Super Etoile réalisé en 1991. A l'occasion, lors de la tournée nationale, il s'était, lui-même, rendu à Mbour, plus précisément à Keur Meissa Faye, village où se trouve le siège de l'actuelle Mairie de Malicounda.