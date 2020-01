Ziarra annuelle de la famille Omarienne : GFM chez le Khalife Thierno Madani Tall

iGFM-(Dakar) En prélude à la célébration de la 40 e édition de la Ziarra annuelle de la famille Omarienne, une forte délégation du Groupe Futurs Médias, conduite par son Directeur Général, Birane Ndour, a rendu visite, ce lundi, au Khalife Général de la dite communauté.

Lors de cette visite de courtoisie, Birane Ndour a pris, devant Thierno Madani Tall, l’engagement de mobiliser tous les supports du Groupe Futurs Médias pour une bonne couverture médiatique de la Ziarra qui est un événement de portée internationale.

« Je suis un membre à part entière de la famille. Je suis témoin des excellents rapports de voisinage qui ont toujours existé entre la famille Ndour et la famille Tall. Je suis également conscient des prières que le Khalife formule pour le succès du Groupe Futurs Médias. Et je suis heureux de pouvoir transmettre les salutations du Président du Conseil d’Administration du Groupe Futurs Médias, Youssou Ndour. C’est aussi l’occasion d’assurer au Khalife que le Groupe va déployer les gros moyens pour la réussite de la Ziarra. Tous les supports du groupe seront déployés », a déclaré le Directeur Général du Groupe Futurs Médias.

Il a également assuré au Khalife Général de la Famille Omarienne que des instructions ont été données aux responsables du quotidien l’Observateur pour la réalisation d’un cahier spécial sur la Ziarra.

Pour sa part, le Khalife Général de la famille Omarienne, Thierno Madani Tall a remercié le DG du Groupe Futurs Médias et la délégation qu’il a conduite avant de formuler des prières pour le Président Youssou Ndour et l’ensemble du personnel de GFM.

« Les relations sincères qui lient le Groupe Futurs Médias, son fondateur Youssou Ndour et la famille Oumarienne ne datent pas d’aujourd’hui. Vous ne ménagez aucun effort pour la réussite des événements de la communauté. Vous avez mon assurance que la famille continuera de prier pour le rayonnement du Groupe et de son fondateur. S’agissant de Birane, il a raison d’affirmer qu’il est membre à part entière de la famille, car il connaît bien les bons rapports de voisinage qui existent entre la famille et ses parents », a confié le Khalife Général de la famille Omarienne.