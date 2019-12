Ziguinchor – Casa Fitness Tour sensibilise sur la prévention des maladies non transmissibles

iGFM – (Dakar) Le Casa Fitness Tour est arrivé dans la capitale sud depuis ce vendredi 27 décembre 2019. Une caravane de sensibilisation est organisée à Ziguinchor, Oussouye et Bignona par les professionnels du fitness issus de la région naturelle de Casamance. «Tout est parti d’un constat qui a été fait par plusieurs coaches de fitness de la Casamance qui travaillent à Dakar. Ce constat était centré sur le fait que la majorité des salles de Fitness à Dakar était gérée par des coaches issus de la Casamance», explique Daouda Bodian coordonnateur du Tour. Parti de ce fait, «un groupe a commencé à faire des séances à Bignona et vu que cela se résumait toujours à un grand succès, on a voulu élargir les choses. C’est comme ça qu’est né le Casa Fitness Tour qui était baptisé auparavant Casa Fitness Show», a ajouté M. Bodian. Si le but de cette caravane consiste ainsi à sillonner les différentes villes de la région, , «il s’agira surtout de faire une sensibilisation sur la prévention des maladies non transmissibles causées par la sédentarité à travers les activités physiques et sportives, notamment le fitness», dixit Daouda Bodian. Pour rappel, pendant la deuxième édition, les populations de la région sud ont assisté à une expansion fulgurante de la pratique sportive en Casamance au grand bonheur des organisateurs du Tour. «Pour la troisième édition, nous avons voulu apporter une innovation à nos activités et cette innovation consiste à allier sport et sensibilisation sur les violences faites aux femmes notamment les mutilations génitales féminines et les mariages forcés et précoces. Car, ce sont ces deux formes de violences faites aux femmes qui sont les plus présentes en Casamance», a conclu Daouda Bodian et ses camarades. «Nous invitons tout le monde à venir nous rejoindre pour ces moments de communion, de fête, de partage et surtout de sensibilisation pour une Casamance gagnante et en Bonne santé», disent en chœur les organisateurs de Casa Fitness Tour.

IGFM