Ziguinchor : en cavale, le fugitif Amadou Diallo, déféré pour vol suivi d’assassinat…

iGFM-(Dakar) Amadou Diallo âgé de 23 ans, né en Guinée Conakry, sans profession, sans domicile fixe n’a pas voulu aller trop loin dans son audition face aux policiers enquêteurs. Il s’est emmuré dans une logique d’un individu paraissant être dépressif.

Envoyé à la citadelle du silence depuis le mois d’août 2016 pour vol suivi d’assassinat avec actes de barbaries sur un vigile de la SONATEL à Ziguinchor, Amadou Diallo a été à nouveau arrêté par la police. C’est en effet, ce 11 février 20 vers 17 heures que le sieur Amadou Diallo de son retour d’exil après avoir été transféré à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye à Dakar, va visiter la maison d’un honnête citoyen dans le quartier de Goumel, dans la périphérie de Ziguinchor. Il s’est introduit par escalade dans une maison au quartier escale. Pour visiter la maison, «Amadou Diallo va escalader le mur avant s’introduire dans la maison en l’absence des propriétaires. Il s’assoit tranquillement dans la salon où il va prendra son repas et emporter la somme de 1.000 FCFA. C’est la fille du propriétaire de la maison, de retour de l’école qui va le surprendre. Ces cris ont alerté le voisinage qui est venu aussitôt à son secours. Amadou Diallo a vite maitrisé par les voisins qui, à leur tour, ont alerté les policiers. Il a été déféré ce mercredi pour vol avec la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor

Il avait été arrêté en 2016 pour la même cause

Dans la matinée du samedi 06 aout 2016, aux environs de 07 heures 10 minutes notre service a été avisée par le sieur A G, vigile de l’entreprise Assal sécurité en fonction à la Sonatel de Ziguinchor de la découverte du corps sans vie de son collègue identifié comme suit : Ansoumana Sané né le 10/10/1978 à Bignona de Youssouf et d’Aissa Ly, vigile de l’entreprise Assal en service à la Sonatel de Ziguinchor, dans l’arrière cours de l’enceinte de l’entreprise de télécommunication. En effet le sieur Gueye qui était venu pour relever son collègue avait ce jour-là, aperçu à travers les grilles du portail menant au parking et faisant face au Tribunal régional de Ziguinchor, son collègue dans une position inconfortable notamment alité sur le dos, la tête droite au ciel, pieds nus, les mains étalées. Croyant que ce dernier s’adonnait au sport, il l’a appelé à plusieurs reprises en ces termes «l’ancien la relève est venue» mais sans réponse et aucune réaction, il s’est résigné à aller alerter la police qui est à côté. Sans désemparer, les policiers se sont transportés sur les lieux aux fins de constatations. Arrivés sur le bâtiment de la Sonatel constitué d’un étage, situé au quartier Escale entre la Brigade Mobile de la Sureté et la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor, ils ont constaté qu’il bénéficiait d’une arrière cours donnant visiblement à un parking, Sur place, ils vont découvrir le corps d’un individu couché sur le dos, les deux bras étalés, pieds nus, la tête en direction du ciel, le visage dégoulinant du sang, quatre blessures béantes, une au niveau de la lèvre inférieure, une en dessous du menton, une au niveau de la tempe à hauteur de l’arcade sourcilière droite et aune autre au niveau du crâne. A côté, figure une dent déchaussée et étalée à quelques centimètres. Le visage est recouvert vers la partie droite d’une partie du maillot du club de Barcelone. Dans la main droite, on y observe les deux doigts, le pouce et le majeur retenant l’autre bout du même maillot avec des rayures bleu rouge, la main gauche supportant une brique à hauteur du poignet. A un mètre on y aperçoit un couteau, une commande de climatiseur certainement détenues par la victime avant sa mort. Une introspection des alentours de la scène de crime avait ainsi permis aux policiers enquêteurs de découvrir une pelle mal cachée sous un scooter de marque x citinc 250 i garé de l’autre côté de la cours avec le manche et le bout tachetés de sang. Aux alentours, ils découvrent des traces de pieds nus à côté du scooter, dans plusieurs endroits de l’arrière cours et en direction du portail sens sud menant vers la sortie. Après les constatations, le corps sans vie de la victime an été déposé à la morgue de l’hôpital régional par les sapeurs-pompiers et une réquisition a été adressée au médecin légiste afin qu’il puisse éclaircir sur les circonstances et causes de la mort. La pelle, le couteau, et une partie du maillot du club de Barcelone des rayures de couleur (rouge bleu) tacheté du sang de la victime trouvé sur les lieux du crime sont depuis lors mises sous scellés.

IGFM