Ziguinchor : La C.C.I.A/Z  et le Port de Bordeaux en conclave pour la modernisation

iGFM – (Dakar) La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Ziguinchor et le port de Bordeaux en France se sont retrouvés ce mardi 28 janvier 2020 à Ziguinchor, dans un hôtel de la place pour, grâce à la coopération décentralisée, réfléchir sur le développement et la propulsion économique du deuxième port du Sénégal, le port de Ziguinchor.

Une rencontre qui est marquée par la présence du président de la chambre consulaire de Ziguinchor Jean Pascal Ehemba et de son équipe et la délégation du port de Bordeaux conduite par Mme Sylvie Saint-Vignes. «Il y a un besoin éminent pour l’équipement du port de Ziguinchor où, le travail se fait essentiellement manuellement. En compagnie de nos partenaires du port de Bordeaux qui, dans le passé avaient participé à la construction du port de Ziguinchor, nous avons réfléchi pour une bonne rentabilité économique de notre port mais aussi et surtout pour une bonne fluidité du transport fluvial», explique le président Jean Pascal Ehemba.

Si cette seconde rencontre après celle de Bordeaux qui a représenté une opportunité unique d’échanges entre la Chambre consulaire et la délégation portuaire de Bordeaux, «nous comptons beaucoup sur cette coopération décentralisée avec les autorités portuaires de Bordeaux pour faire décoller et booster notre région. Nous allons jouer pleinement notre partition dans le développement économique et social de la région.

Pour se faire, nous allons vendre le label de la Casamance», a ajouté M. Ehemba. L’organisation structurelle du port de Ziguinchor, les questions de logistiques, de transport et d’orientation sont revenus largement dans les débats. «Les liens historiques entre nos deux ports sont anciens. Le port de Bordeaux peut être facilitateur dans un projet de partenariat à la fois technique et commercial pour aider le port de Ziguinchor dans ses projets de développement. Nous pourrions d’ailleurs signer une convention de partenariat lors du sommet «Afrique France» qui se tiendra à Bordeaux au début du mois juin 2020 », a dit le chef de mission du port de Bordeaux Mme Sylvie Saint-Vignes.

IGFM