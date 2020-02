Opération de sécurisation à Ziguinchor – La police et la gendarmerie interpellent 108 personnes

iGFM – (Dakar) Dans le cadre de la protection des personnes et des biens dans un contexte sécuritaire dans une région marquée par une recrudescence du trafic de la drogue, les autorités de la région de Ziguinchor ont jugé urgent de renforcer les mesures de sécurité à travers la mobilisation des différentes forces composées par la police et la gendarmerie. C’est ainsi que dans la nuit du 01 au 02 janvier 20, de 23 h à 05 h 30, les forces de sécurité ont mené une opération de grande envergure. En plus des actions de sécurisation sectorielles, «cette opération de grande envergure, combinée entre la gendarmerie et la police nous permet une présence accrue sur le terrain et de tester nos capacités opérationnelle.

Sur le plan humain, nous avons mobilisés 207 agents dont 85 éléments de la gendarmerie et 17 véhicules. Dix points stratégiques ont été identifiés pour les check-point. Trente-huit (38) quartiers de la commune de Ziguinchor, répartis en 04 secteurs, ont été également investis par la police judiciaire», explique le chef de mission de l’opération le Commissaire central de Ziguinchor Adramé Sarr.

La ville maillée et bien quadrillée, «au terme de l’opération, nous avons interpellé 102 personnes dont 08 pour racolage sur la voie publique, 13 personnes pour ivresse publique manifeste, 01 pour non-respect de visite vénérienne, 01 personne pour trafic de chanvre indien, 02 pour usage de chanvre indien, 16 véhicules mis en fourrière, 45 pièces pour diverses infractions et 127 motos immobilisées», a ajouté le Commissaire central de Ziguinchor.

Adramé Sarr tirait le bilan au terme de l’opération. Ce dispositif dissuasif et préventif police-gendarmerie devra permettre de rassurer les populations et de renforcer la cohésion qui constitue un facteur déterminent pour la réussite des missions de protection des citoyens. «Il s’agira pour nous d’installer la peur dans les rangs des délinquants», a assuré le Commissaire central de Ziguinchor

IGFM