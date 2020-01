Ziguinchor : Le Dr Ibrahima Mendy vole au secours du lycée de Kénya

iGFM – (Ziguinchor) – Le lycée de Kénya dans la commune de Ziguinchor manque de tout. L’établissement crée récemment est dépourvue d’équipements, de salles de classes et de personnels suffisants. Pour permettre alléger les difficultés de fonctionnement, l’établissement à reçu un important lot de matériels composé de photocopieuses et des mobiliers de bureaux du Directeur de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA) au ministère de l’Agriculture, le Dr Ibrahima Mendy.

L’expression a été utilisée ce samedi par le Proviseur du lycée de Kénya, établissement public situé dans la périphérie de Ziguinchor, pour illustrer les difficultés de fonctionnement auquel fait face l’établissement qu’il dirige du fait de l’insuffisance de salles de classes, d’équipements et de personnels enseignants. Pour alléger les difficultés de fonctionnement de son administration, des professeurs et des élèves, le Directeur de la Prévision et des Statistiques Agricoles, le Dr Ibrahima Mendy à mis à la disposition de l’établissement un important lot de matériels composé de photocopieuses et des mobiliers de bureaux.

Le responsable politique de l’Alliance pour la république à Ziguinchor, candidat à la mairie de Ziguinchor (le Dr Ibrahima Mendy) a dit devant la presse qu’il «compte apporter sa part à l’appel à l’aide lancée par le proviseur du lycée de Kénya, jouer ma partition sur le relèvement du plateau technique de l’éducation dans la commune et d’accompagner les élèves pour leur réussite.» Un geste naturellement bien accueilli par le proviseur du lycée de Kenya. Mais ce geste est loin de solutionner tous les problèmes de son établissement. «C’est pourquoi, je réitère mon appel en faveur d’un élan de solidarité pour notre lycée», a-t-il indiqué.

IGFM