  Sonacos Ziguinchor : Les huiliers accusent Macky Sall  d’avoir abandonné les travailleurs

iGFM – (Dakar) La situation de la Sonacos à Ziguinchor est grave. Les huiliers, en assemblée générale extraordinaire suivie d’une conférence de presse, ce vendredi 27 décembre 19, devant les portes de leur fabrique, ont disséqué les obstacles qui, selon eux, ont plombé leur outil de travail. Des travailleurs de la Sonacos qui exigent du Chef de l’Etat, Macky Sall, l’arrêt rapide de l’exportation des graines d’arachide par les Chinois avant d’annoncer une grande marche à travers les rues de Ziguinchor pour mieux sensibiliser les populations sur leur situation de leur entreprise exposée à des risques de fermeture.

Les travailleurs de la Sonacos de Ziguinchor se sont réunis ce vendredi matin, 27 décembre 2019, dans l’enceinte de leur établissement industriel pour tirer la sonnette d’alarme concernant la situation que traverse ce jadis fleuron de l’industrie en Casamance.

«La Sonacos à Ziguinchor est en danger de mort faute de matière première. Nos graines d’arachide sont exportées frauduleusement à la faveur des Chinois. Conséquence, nous sommes envoyés au chômage. C’est pourquoi, nous interpellons solennellement le Président de la République Macky Sall qui nous a laissé à la merci de ces Chinois. Nous exigeons par ailleurs de lui (Macky Sall) la stabilité sociale car, nos emplois sont menacés à Ziguinchor. Nous lui demandons d’arrêter dans un délai bref, l’exportation des graines d’arachide par les Chinois et de sauver nos usines», a estimé, par la voix du secrétaire général du syndicat des corps gras, Samba Badji.

Désertant leurs bureaux et boycottant leurs seccos pour soutiennent-ils avec force, dénoncer le danger qui guette leurs emplois et leur usine, «l’année dernière on n’avait, en ce moment pareil, 6.000 Tonnes d’arachide. Aujourd’hui nous n’avons même pas une tonne dans nos seccos. Et pour cause, le Président Macky Sall et son Gouvernement ont fini de confier l’exportation de l’arachide à des Chinois. C’est un scandale. Nous ne sommes pas xénophobes mais, les Chinois doivent quitter notre pays. La Sonacos reprise entre les mains de son ancien Directeur général Abbas Jaber, nous étions très contents parce que plus de 450 saisonniers avaient été recrutés. Mais, c’est un sentiment de désespoir qui a commencé à nous habiter. Nous sommes contre les achats de graines par les Chinois. En vérité, l’Etat nous a planté un couteau dans le dos», a soutenu Samba Badji.

Convaincus que l’arachide est en train d’être exportée à Dakar à la faveur des Chinois, «plus de 200 journaliers de notre fabrique sont au chômage. Nous n’excluons pas, dans les prochains jours, de bloquer le port de Ziguinchor. L’Etat veut tuer notre industrie locale et nous ne l’accepterons pas. Les conventions signées entre le Sénégal et la Chine sont nulles. Nous en appelons à la conscience des ministres du Commerce et des PME Aminata Assome Diatta et son collègue de l’Agriculture Moussa Baldé», ont regretté ces huiliers. Des travailleurs de la Sonacos à Ziguinchor qui n’excluent pas d’envahir les rues de la ville dans le courant de la semaine prochaine pour exprimer leur colère mais aussi pour sensibiliser les populations sur la situation désastreuse de leur fabrique.

«Nous allons, à partir de ce jour (vendredi 27 décembre 19), déposer une autorisation de marche à la Préfecture de Ziguinchor afin que nous puissions sensibiliser les populations sur la situation explosive de notre entreprise», a conclu le syndicaliste Samba Badji.

IGFM