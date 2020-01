Ziguinchor- Plusieurs personnes arrêtées pour trafic de drogue

iGFM – (Dakar) Le photographe Famara Sonko, le vulcanisateur Oumar Sarr, le commerçant Ablaye Keita, le chauffeur Idrissa Keita tous domiciliés dans le quartier de Santhiaba à Ziguinchor, le mécanicien Souhaibou Fall domicilié Belfort et l’apprenti chauffeur Lémou Gningue de passage à Ziguinchor ont été tous alpagués la semaine dernière par les hommes du Commissaire de police Adramé Sarr pour association de malfaiteurs, détention collective, offre et cession de drogue. Ils sont tombés avec une importante quantité de camelotes de chanvre indien.

Les faits se sont passés la semaine dernière quand, le mécanicien Souhaibou Fall né le 04 avril 1998 à Ziguinchor, domicilié dans le quartier de Santhiaba, le vulcanisateur Oumar Sarr né en 1996 à Pikine, Ablaye Keita né le 02 mars 1989 à Ziguinchor, commerçant domicilié à Santhiaba, Souhaibou Sall né le 09 septembre 1995 à Ziguinchor, mécanicien domicilié à Belfort, Idrissa Keita né en 1998 à Ziguinchor chauffeur, domicilié à Santhiaba et Lémou Gningue né en 1999 à Niakhou, apprenti chauffeur de passage à Ziguinchor ont été appréhendés lors d’une opération de sécurisation par les éléments de la Brigade de recherche du commissariat urbain de Ziguinchor, à hauteur de l’école Seydou Kane et environ réputé en fumoir. Les limiers sont tombés d’abord sur le nommé Souhaibou Sall qui sortait de la maison en grillant un joint de chanvre indien qu’il a aussitôt jeté dans les herbes. Aperçu par les limiers, il a été vite interpellé pour être reconduit dans la maison où l’attention des flics a été attirée par une forte odeur de bruits de chanvre indien provenant d’une des chambres sis dans ledit logis. Ils se sont introduits dans la chambre où ils ont trouvé le nommé Famara Sonko devant un paquet d’un Kg de chanvre indien qu’il était en train de conditionner en camelotes de 125 g. Les policiers vont s’emparer de la drogue avant de le soumettre à un interrogatoire et à une palpation de sécurité. Mais, ils ne trouveront rien par devers lui. Interrogé sur la provenance de la drogue, «je l’ai ramassé en cours de route quand je rentrais chez moi», a dit Famara Sonko aux policiers. Retrouvé avec sa bande que sont les nommés Oumar Sarr, Souhaibou Sall, Ablaye Keita, Idrissa Keita et Lémou Gningue, Il sera retrouvé sur dans la poche du nommé Ablaye Keita une somme de 18.000 F représentant le produit de vente de la drogue.

Poursuivant leur fouille, les hommes du commissaire Adramé Sarr ont encore découvert un sac à dos dans lequel 16 camelotes de 125 g de chanvre indien sont arrimés. Interrogés sur la paternité de la drogue, Ablaye Keita, Idrissa Keita et Lémou Gningue ont tous affirmé que ce sont les nommés Famara Sonko, Oumar Sarr qui ont amené la quantité de chanvre indien dans leur chambre. Famara Sonko et Oumar Sarr ont reconnu être les propriétaires de la drogue avant de déclarer l’avoir ramassé dans la rue quand ils rentraient chez eux. Leur enquête bouclée depuis hier, Le photographe Famara Sonko, le vulcanisateur Oumar Sarr, le commerçant Ablaye Keita, le chauffeur Idrissa Keita tous domiciliés dans le quartier de Santhiaba à Ziguinchor, le mécanicien Souhaibou Fall domicilié Belfort et l’apprenti chauffeur Lémou Gningue de passage à Ziguinchor, pour association de malfaiteurs, détention collective, offre et cession de drogue, ont été envoyés à la Mac de Ziguinchor où ils méditent tranquillement sur leur sort. Les 26 camelotes de 125 g la paire de ciseaux, et les 18.000 F retrouvés dans la poche de Ablaye Keita sont consignés au poste de police aux fins de mise en scelles