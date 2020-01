 Ziguinchor: Près de 55.000 Tonnes d’anacarde exportées pour une valeur de 20 milliards Fcfa

iGFM – (Dakar) La campagne de commercialisation de l’anacarde à Ziguinchor pour l’année 2019, a livré ses secrets. C’est lors d’un CRD spécial d’évaluation de ladite campagne qui a été présidé par Madame le Ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta dans la salle de réunion d’hôtel de la place.

Ainsi, «pour l’année 2019, 54.665 Tonnes d’anacardes ont été exportées durant la campagne de commercialisation de l’anacarde dans la région de Ziguinchor», renseigne le Président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Ziguinchor, Pascal Ehemba. «Les navires Djilor, Adéane, Djogué, et Inter Dj ont, respectivement, exporté 41.508 Tonnes, 4.931 Tonnes, 6.496 Tonnes et 1.730 Tonnes. Sur le nombre de voyage, Djilor a effectué 17 voyage, Adéane 7 voyages, Djogué 4 voyages, et Inter Dj qui n’a pas trop opéré, a fait un (1) seul voyage», a ajouté M. Ehemba.

Deux mille quatre cent dix-sept (2.417) conteneurs ont été chargés également vers quatre (4) pays de destination à savoir le Vietnam, l’Inde, le Singapour et la Birmanie. Plus de la moitié des exportations ont été destinées à la Birmanie. La campagne chiffrée à plus de 20 milliards de F CFA, est jugée satisfaisante par les autorités administratives avec leur tête le Gouverneur de la région Guedj Diouf et les acteurs de la filière .

IGFM