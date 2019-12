Ziguinchor : Un chauffeur de l’Administration intègre le cercle des écrivains du Sénégal

iGFM – (Ziguinchor) – El Hadj Mamadou Camara chauffeur d’Administration est l’auteur du livre «Convergences Idylliques». Né en 1980 à Marssassoum, il a grandi à Ziguinchor. Apprenti chauffeur à la gare routière de Ziguinchor, il a passé 14 ans années dans l’administration comme chauffeur. Discipliné et ambitieux, il met en place l’association «Essor Casamance». «Relever le défi pour encourager la jeunesse casamançaise en particulier et sénégalaise d’une manière générale à faire de longues études pour gagner le pari du développement au Sénégal». La cérémonie du dédicace de son livre a eu lieu ce jour dans la salle de réunion du Conseil départemental de Ziguinchor. C’était en présence du Ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, du Secrétaire d’Etat en charge du réseau ferroviaire Mayacine Camara.

«Je veux juste, à travers ce livre, apporter en tant chauffeur, ma pierre à l’édifice, c’est-à-dire participer à l’élan de développement et à la construction du mon pays », explique El Hadj Mamadou Camara lors de la cérémonie de la présentation de son manuscrit. Reconnaissant le génie créateur de l’auteur du livre, «Convergences Idylliques», le Ministre de la Culture et de la Communication a pris l’engagement d’accompagner l’auteur avant de lui promettre d’acheter 100 livres. Le ministre Abdoulaye Diop tout comme le ministre Secrétaire d’Etat en charge du réseau ferroviaire Mayacine Camara ont tous salué le rôle fondamental et important joué par les écrivains et le monde de la culture dans l’aura du Sénégal. Ils ont exprimé leur disponibilité à être avec les professionnels du livre afin de trouver des solutions pour que le livre soit en phase avec le lectorat et que le problème de la désaffection du livre soit résolu.

IGFM