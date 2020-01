Ziguinchor «Zéro» déchets : Le PRODEMUD et la municipalité s’engagent

iGFM – (Dakar) Les populations de la capitale sud ont répondu ce samedi matin à l’appel des autorités, du PRODEMUD (Projet de Gestion Écologiquement Rationnelle des Déchets Solides Municipaux et Déchets Dangereux) et de la municipalité pour faire de leur cité une ville propre. Des entités qui concrétisent ainsi l’appel lancé par le Président de la République Macky Sall portant sur la lutte contre l’insalubrité et l’encombrement des rues dans la région de Ziguinchor. A cet effet, le PRODEMUD, après avoir sillonné les différents quartiers de la ville de Ziguinchor, en partenariat avec la mairie, a mobilisé plus de 700 jeunes garçons et filles pour une vaste opération de nettoiement de la gare routière de Ziguinchor. Pour le coordonnateur du PRODEMUD Ibrahima Ka, «nous avons fait comprendre à nos populations qui ont répondu à l’appel du Chef de l’Etat Macky Sall, qu’il est bien possible de «réduire, de réutiliser et de recycler nos déchets», a indiqué Ibrahima Ka. A l’en croire toujours, «Un centre intégré de valorisation des déchets est aussi en cours de construction de la part de PRODEMUD pour aider à une gestion plus optimales des ordures avec un projet de création de près de trois cent emplois chez les jeunes», a ajouté M. Ka A Ziguinchor, la gestion des ordures pose de réelles difficultés à la municipalité qui à en croire son chargé de communication Joseph Sambou Faure, évacue tous les jours plus de cent trente tonnes d’ordures par jour. «Nous peinons même à trouver une zone de stockage de toutes ces ordures. Le projet de gestion écologiquement rationnel des déchets municipaux et des déchets dangereux (PRODEMUD) a décidé de venir en appoint à la mairie pour alléger et fluidifier le système de ramassage des ordures dans la ville afin de rendre Ziguinchor propre », a indiqué M. Sambou. Dans la capitale sud, les déchets de tout type ne cessent d’augmenter à la faveur de l’urbanisation galopante. Plus de 130 tonnes de déchets sont produits par jour, ce qui constitue un vrai casse pour la mairie de plus confronté à un problème d’acquisition d’un site de stockage de toutes ces ordures.

IGFM