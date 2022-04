04 Avril 2022 : fêtons notre Pays le Sénégal !

lundi 4 avril 2022 • 91 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce lundi 04 Avril 2022 marquant l'anniversaire de la 62e année de l'accession de notre cher et chaleureux pays à la souveraineté internationale, sur l'esplanade de la Gouvernance de Sédhiou, j'ai pris part à la cérémonie de défilé de nos forces de défense et de sécurité. Dans une cérémonie sobre mais pleine d'ardeur patriotique, nos braves forces armées nous ont gratifié d'un défilé inouï aux pas et aux rythmes du Courage, du " diom " et du " fayda" sénégalais.

En tant que Présidente du Conseil départemental de Sédhiou, je suis restée admirative et fière de notre cher et grand pays mais aussi reconnaissante de tous les sacrifices consentis par nos compatriotes de tout bord pour garantir la sécurité de notre pays et hisser nos drapeaux aux sommets de la Gloire dans un élan de résilience totale.

Un peuple, un but, une foi : plus qu'un slogan mais un leitmotiv !

Vive la Nation

Vive la République

Vive le GRAND Sénégal

Dr Annette Seck NDIAYE

Présidente CDS

Publié par Harouna Fall editor