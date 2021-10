jeudi 21 octobre 2021 • 124 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le parquet de Versailles a requis dix mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende à l'encontre de Karim Benzema dans « l'affaire de la sextape » de Mathieu Valbuena, ce jeudi.

Au deuxième jour du procès dans « l'affaire de la sextape » de Mathieu Valbuena, après les auditions des différents protagonistes, le parquet de Versailles a effectué son réquisitoire, ce jeudi. Dix mois de prison avec sursis ainsi qu'amende de 75 000 ont été requis contre Karim Benzema, poursuivi pour complicité de tentative de chantage. « Ce n'est pas n'importe qui, a justifié le procureur. Il est porteur d'une image, d'une notoriété, de valeurs qu'il est important de protéger. »

D'autres requisitions ont été prononcées à l'encontre de présumés complices de l'attaquant du Real Madrid. Au regard de son lourd passé judiciaire, son ami Karim Zenati s'est vu par exemple requis deux ans de prison ferme et 5000 euros d'amende. Quant à Mustapha Zouaoui, considéré comme « la cheville ouvrière » de l'affaire, quatre ans ferme et 15 000 euros d'amende ont été requis à son encontre par le parquet.

La défense va désormais prendre la parole. Compte tenu de la durée estimée des plaidories, le verdict est attendu au plus tard vendredi. Par ailleurs, les avocats de Valbuena ont réclamé la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par leur client.

Avec L'Equipe