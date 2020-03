1000 milliards pour vaincre Covid-19 : les économistes applaudissent

iGFM – (Dakar) L’inquiétude des économistes Sénégalais était montée en flèche suite à l’annonce du premier budget prévu par l’Etat du Sénégal pour faire face au coronavirus qui menace de faire vaciller tous les secteurs de le l’économie nationale. «64 milliards c’est minime et trop insuffisant pour gérer une pandémie», avait crié, l’économiste Maissa Babou sur plusieurs plateaux de télé.

Le temps semble avoir donné raison à l’homme qui avait même proposé de consacré la quasi-totalité du budget du Sénégal estimé à prés de 4000 milliards et de procéder à la renégociation des engagements prises entre janvier et février pour lutter efficacement contre le Coronavirus. Joint au Téléphone par iGFM, Maissa Babbou a tout de même salué la décision du Chef de l’Etat qui a décidé d’ajouté 936 milliards supplémentaires au budget FORCE-COVID-19.

«Je suis satisfait. A travers cette décision de porter le budget Force-Covid-19 à 1000 milliards. Cela prouve qu’il est à l’écoute d’experts. Et c’est comme ça qu’il faut mener une guerre. C’est mettre les moyens et attendre l’appui des partenaires au développement. Ce pactole servira à subventionner et à soutenir les secteurs qui sont menacés et il y’a également l’appui aux consommateurs. Nous disons bravo.», a confié Maissa Babou.

IGFM