115 décès, positivité en baisse, 1 million de personnes vaccinés... le point de la semaine

dimanche 8 août 2021 • 347 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) La semaine a encore été éprouvante et meurtrière dans les hôpitaux. La covid-19 a encore infecté des milliers de nos concitoyens et emporté plus d’une centaine de personnes.

Durant les 7 derniers jours, 4577 nouveaux cas de covid-19 ont été officiellement détectés au Sénégal, selon les chiffres du ministère de la santé et de l'action sociale.

Si le taux de positivité a reculé de 24,6% la semaine dernière à 18,9% durant celle-ci, le nombre de décès a, par contre, grimpé à 115. Il s’était placé à 86 dimanche dernier. Des chiffres toujours inquiétants.

La bonne nouvelle, c’est qu’au Total, 2954 patient de la covid-19 ont été guéris durant la semaine. La vaccination a atteint les 1.020.569 personnes. Une belle avancée. Mais, des millions d'autres sénégalais n'ont pas encore pris leur dose.

Cet article a été ouvert 347 fois.

Publié par Youssouf SANE editor