FAUX COMPTES: Sonko solde ses comptes et avertit

Muet depuis quelques temps, Ousmane Sonko est sorti de son mutisme ce vendredi pour solder ses comptes avec des usurpateurs qui s’amusent à utiliser de faux comptes portant la photo et les références son compte authentique. Ce, pour lancer des messages et s’attaquer à la gestion actuelle de l’épidémie de coronavirus.

«Décidément, notre silence gêne certains plus que notre parole, au point de vouloir l’exploiter pour nous nuire. Je tiens à dire à tou(te)s les Sénégalais(es) que le tweet ci-joint, publié par un faux compte utilisant nos nom et image, n’est pas de nous et est aux antipodes de nos pensées et actions par ces moments graves qui appellent une mobilisation et une solidarité totale au service de la nation et du monde », jure-t-il dans un post via Facebook.

Le leader de Pastef avertit cependant : «Nous connaissons bien les adeptes de ces pratiques amorales visant toujours à discréditer et écorcher notre image auprès de nos concitoyens. Mais ceux-ci sont désormais bien avertis et nous les rassurons que nos équipes techniques et juridiques font le nécessaire pour les mettre hors d’état de nuire.»

Youssouf SANE